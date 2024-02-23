Українці привезли підірвану росіянами сільгосптехніку до кордону з Польщею (фото)

Українські аграрії, у відповідь на блокування КПП, привезли підірвану росіянами сільгосптехніку до кордону з Польщею. Зруйновані трактори, машини та комбайни, були виявлені на Херсонщині в Бериславському районі.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає НСН.

Українці привезли підірвану росіянами сільгосптехніку до кордону з Польщею

У такий спосіб українці хочуть продемонструвати полякам, у яких умовах працюють наші фермери та як багато їм треба зробити, щоб зібрати врожай. У мережі вже активно ширять фото та відео цієї техніки.

Ukrainian farmers from Kherson delivered destroyed machinery to the border with Poland. Maybe Polish farmers will think about the cost of Ukrainian grain they spilled on the ground. pic.twitter.com/0dzcKzsZSw — Iryna Buczkowski🇺🇦🇺🇸Їрина (@IrynaBuczkowski) February 23, 2024

“Українські фермери привезли сільськогосподарську техніку, пошкоджену або знищену російськими загарбниками, на кордон з Польщею, відсьогодні вона буде розміщена на пункті пропуску “Краківець-Корчова”. Таким чином українські аграрії хочуть показати польським протестувальникам, в яких умовах зараз працюють фермери в Україні”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед розстріляної аграрної техніки є трактори, обприскувач, вантажівка ГАЗ-53 і комбайни з деокупованих територій Херсонської області.

“Наприклад, трактор К-701 наданий підприємством, яке знаходиться на території Білозерської селищної громади. Господарство було в окупації з березня по листопад 2022 року. Окупанти знищили фактично всю техніку, вкрали врожай. Від ворожих обстрілів на території підприємства залишились лише руїни та вирви від снарядів. Прямі збитки цього підприємства склали близько 5 млн євро”, — додають у міністерстві.

Водночас українські фермери наголошують, що борються за врожай ціною свого життя. У 2023 році лише в Херсонській області, на деокупованих територіях, на російських мінах підірвалось 20 аграріїв, п’ятеро загинули.

Український аграрний сектор за два роки повномасштабної війни зазнав понад 80 млрд дол. прямих збитків і втрат. Такі дані подає Світовий банк у звіті про оцінки збитків і потреб на відновлення України (RDNA3). Пошкоджено та знищено сільськогосподарську техніку було на суму 5,8 млрд доларів.

From the side of Ukraine, the agricultural machinery of Ukrainian farmers, sabotaged by the Russians, is being brought to the border with Poland. Credits to @Tsaplienko / Telegram#Ukraine #Poland #Agriculture #atlanticcounciluk #natostandswithukraine pic.twitter.com/UhtChiQGhd — Atlantic Council of the United Kingdom (@AtlanticCncilUK) February 23, 2024

Завдану шкоду від викрадення або знищення вже виробленої сільськогосподарської продукції експерти оцінюють у 1,97 млрд дол., збитки через пошкодження зерносховищ – 1,8 млрд дол., збитки, завдані багаторічним насадженням, – 398 млн дол., тваринництву – 254 млн дол., аквакультурі та рибальству – 35 млн дол.

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