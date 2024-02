Українці привезли підірвану росіянами сільгосптехніку до кордону з Польщею (фото)

Українські аграрії, у відповідь на блокування КПП, привезли підірвану росіянами сільгосптехніку до кордону з Польщею. Зруйновані трактори, машини та комбайни, були виявлені на Херсонщині в Бериславському районі.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає НСН.

У такий спосіб українці хочуть продемонструвати полякам, у яких умовах працюють наші фермери та як багато їм треба зробити, щоб зібрати врожай. У мережі вже активно ширять фото та відео цієї техніки.

Ukrainian farmers from Kherson delivered destroyed machinery to the border with Poland. Maybe Polish farmers will think about the cost of Ukrainian grain they spilled on the ground. pic.twitter.com/0dzcKzsZSw

— Iryna Buczkowski🇺🇦🇺🇸Їрина (@IrynaBuczkowski) February 23, 2024