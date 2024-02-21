Український FVP-дрон вперше за два роки збив російський безпілотник, досягнувши успіх на другій спробі. Про це повідомляє видання Bild, передає НСН.

Український FVP-дрон вперше збив російський безпілотник

Український FVP-дрон вперше збив російський безпілотник – Bild

За інформацією Bild, те, що недавно вважалося науковою фантастикою, тепер вперше зафіксовано на відео. На наданих кадрах можна спостерігати за боротьбою дронів у повітрі, при цьому їхні пілоти знаходяться на відстані від 10 до 50 км.

Українці створили своєрідну парасольку протиповітряної оборони, щоб завадити російським окупантам завдавати ударів безпілотниками. Їх збивають дронами-камікадзе.

На відео видно російський безпілотник з розмахом крил 2 м вартістю понад 10 000 євро. Він ніс вибухівку на позиції ЗСУ на правому березі Дніпра. Ворожий БпЛА зустрів український квадрокоптер вартістю 1 000 євро. З другої спроби дрон приземлив ворожий безпілотник.

“Незрозуміло, чи зіткнення призвело до вибуху в повітрі, чи обидва дрони впали разом”, — йдеться у матеріалі.

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