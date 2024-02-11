Росіяни почали використовувати розумні дрони на фронті: що це означає

Російські війська на фронті почали використовувати дрони з машинним зором. Один з таких безпілотників було помічено на Херсонському напрямку приблизно три тижні тому.

Про це в ефірі телемарафону повідомив техноблогер і військовий аналітик Сергій “Флеш” Бескрестнов, передає НСН.

Росіяни почали використовувати розумні дрони на фронті

За словами Бескрестнова, такі дрони здатні оминати РЕБ. Так, росіяни намагались атакувати катер українських морпіхів, але той був захищений такою системою. Тому ворог запустив новий дрон і той зміг уразити ціль.

“Машинний зір — маленький елемент, який не має особливо спільного зі штучним інтелектом. Це здатність БПЛА захоплювати ціль і уражати її”, — пояснив “Флеш”.

Як він розповів, штучний інтелект — це складніша система, яка дозволяє аналізувати ціль через нейромережі, що вміють навчатися. Однак пройде ще не один десяток років до того, як ШІ зможе самостійно керувати дронами на полі бою.

Водночас БПЛА з машинним зором можуть уражати техніку, що рухається і літати на великі відстані. Для них неважлива “втрата картинки”, яка можлива через дію засобу РЕБ. Крім цього, різко падають вимоги до пілотів дронів, оскільки їм не потрібно бути професіоналами. Щоб керувати таким БПЛА можна мати базові навички – підіймати дрон і доводити до об’єкту. Далі він працює сам.

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