Українські хакери зламали російську програму керування ворожими дронами: деталі

Програма керування ворожими дронами російських окупантів зазнала масштабного збою. За цим стоять українські розвідники. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає НСН.

Українські хакери зламали російську програму керування ворожими дронами

“Кіберфахівці Головного управління дронами Міноборони України здійснили чергову успішну операцію проти російських окупантів”, – розповіли розвідники.

Завдяки цій операції 8 лютого 2024 року росіяни поскаржились на масовий збій програми керування дронами. У окупантів “полетіло” програмне забезпечення, яке вони встановлюють для перепрошивки БПЛА марки DJI під потреби ведення бойових дій.

Програмне забезпечення серед іншого дозволяє ворожим операторам дронів:

налаштовувати пульти управління та створювати нові; захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт; керувати дроном з комп’ютера (не через пульт).

“Через вебсервери вказаний російський проєкт перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи “свій – чужий”. За попередніми даними, внаслідок кібератаки розвідки сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як “чуже” і відмовляє ворогам у доступі”, – розповіли у ГУР.

Там також уточнили, щоб без доступу до серверів, а отже й до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе.

Росіяни намагаються вирішити проблему, перейшовши у ручний режим управління.

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