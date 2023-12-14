Українські підлітки більше задоволені своїм життям, ніж їхні однолітки в Європі: дослідження

38% українських підлітків дуже задоволені своїм життям, а 32% – задоволені. Такі дані стали відомі з результатів міжнародного дослідження PISA-2022. Передає НСН.

Українські підлітки більше задоволені своїм життям, ніж їхні однолітки в Європі

У опублікованому документі зазначено, що показники виявилися дещо вищими, ніж у середньому по країнах організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), а також у таких референтних країнах, як Молдова, Польща, Словаччина та Естонія. Проте порівняно з 2018 роком показник серед українських школярів впав на 12%.

“Якщо порівняти дані двох циклів, то можна помітити суттєве зниження цього показника. Так, у 2018 р. задоволеними чи дуже задоволеними життям були 82% українських 15-річних учнів, натомість у 2022 р. таких виявилося вже менше – лише 70%”, – йдеться у тексті дослідження.

У документі також зазначено, що майже вдвічі збільшилась кількість учнів, які дуже не задоволені своїм життям. Зокрема, як у 2018 році, цього разу про менший рівень задоволеності дівчата повідомляли більше, ніж хлопці.

Школярі з низьким соціально-економічним статусом також відмічали про менше задоволення.

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