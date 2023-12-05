Лише 58% українських учнів досягли базового рівня математичної грамотності, 59% – читацької та 66% – природничо-наукової грамотності.

Про це свідчать результати міжнародного дослідження PISA-2022, передає НСН.

“Лише 58% українських учнів досягли базового рівня математичної грамотності, 59% – базового рівня читацької грамотності та 66% – природничо-наукової грамотності. Ці показники гірші за середні значення у країнах ОЕСР, де базового рівня сформованості математичної грамотності досягли 69% підлітків, читацької – 74% та природничо-наукової – 76%”, йдеться в національному звіті за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022.

Зазначається, що частка найуспішніших учнів в Україні (тих, що досягли рівнів 5 і 6 на предметних шкалах PISA) є незначною: 3% – у галузі математики, 2% – у читанні та природничо-наукових дисциплінах відповідно.

“У середньому у країнах ОЕСР цей показник вищий: 9% – з математики та по 7% – з читання та природничо-наукових дисциплін”, ідеться у звіті.

Що ще відомо

Середній бал 15-річних українських підлітків з математики становить 441, із читання – 428, з природничо-наукових дисциплін – 450.

Відповідно до дослідження, різниця порівняно із середніми значеннями для країн Організації економічного співробітництва та розвитку з математики становить 31 бал, із читання – 48, з природничо наукових дисциплін – 35.

З математики та природничо-наукових дисциплін різниця близька до еквівалента півтора року навчання, а із читання українські школярі відстають майже на два з половиною роки навчання.

В Україні, як і в усіх референтних країнах, найбільш проблемною галуззю є читання, Україна має найбільшу різницю в балах порівняно з країнами ОЕСР саме у цій галузі.

Дослідження проводилося в жовтні 2022 року на підставі двогодинного тестування з математики, читання, природничо-наукових дисциплін і креативного мислення. Загальна кількість учасників 3876 зі 164 закладів освіти в 17 областях та Києві (у 7 областях та окупованому Криму дослідження не проводилося).

PISA (Programme for International Student Assessment, Програма міжнародного оцінювання учнів) – міжнародне дослідження якості освіти, що започатковане 1997 року, його координує Організація з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Воно оцінює рівень математичної, читацької та природничо-наукової грамотності 15-річних підлітків у понад 80 країнах/економіках світу.

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