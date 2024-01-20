[rtrs-affiliate id="101759" title="Оцінка читачів"]

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
CуспільствоЗдоров`я

Україною шириться грип: кому обов’язково потрібно вакцинуватись – МОЗ

Україною шириться грип

В Україні зростає кількість захворювань на грип. Найефективніший спосіб захиститися від цієї хвороби – зробити щеплення. Про небезпечні наслідки захворювання на грип попередили у Facebook Міністерства охорони здоров’я України, передає НСН.

Україною шириться грип: кому обов’язково потрібно вакцинуватись

Зокрема, грип вражає верхні дихальні шляхи, легені, серцевий м’яз та кровоносні судини, також загрожує такими ускладненнями як пневмонія, тромбоз, запалення спинного та головного мозку, а також серцевого мʼяза (міокардит).

Групи найбільшого ризику:

  • вагітні;
  • діти до 5 років;
  • люди старші за 60-65 років;
  • люди із хронічними захворюваннями;
  • ВІЛ-інфіковані;
  • онкохворі.

Найефективніший спосіб захиститися від грипу – вакцинація. Щеплення рекомендують робити щосезону. Вакцину корейського або французького виробництва можна придбати в аптеках. Обидві вакцини пройшли державний контроль якості.

Симптомами, які свідчать про початок захворювання, зазвичай є:

  • різке підвищення температури;
  • кашель;
  • утруднене дихання;
  • виділення слизу та біль у горлі.

Слід зауважити, що респіраторні симптоми під час грипу додаються згодом, тоді як захворювання на COVID-19 з них починається.

Раніше ми писали: Чоловіків з якими хворобами зараз беруть до війська: повний перелік

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×