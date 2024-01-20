Україною шириться грип: кому обов’язково потрібно вакцинуватись – МОЗ

В Україні зростає кількість захворювань на грип. Найефективніший спосіб захиститися від цієї хвороби – зробити щеплення. Про небезпечні наслідки захворювання на грип попередили у Facebook Міністерства охорони здоров’я України, передає НСН.

Україною шириться грип: кому обов’язково потрібно вакцинуватись

Зокрема, грип вражає верхні дихальні шляхи, легені, серцевий м’яз та кровоносні судини, також загрожує такими ускладненнями як пневмонія, тромбоз, запалення спинного та головного мозку, а також серцевого мʼяза (міокардит).

Групи найбільшого ризику:

вагітні;

діти до 5 років;

люди старші за 60-65 років;

люди із хронічними захворюваннями;

ВІЛ-інфіковані;

онкохворі.

Найефективніший спосіб захиститися від грипу – вакцинація. Щеплення рекомендують робити щосезону. Вакцину корейського або французького виробництва можна придбати в аптеках. Обидві вакцини пройшли державний контроль якості.

Симптомами, які свідчать про початок захворювання, зазвичай є:

різке підвищення температури;

кашель;

утруднене дихання;

виділення слизу та біль у горлі.

Слід зауважити, що респіраторні симптоми під час грипу додаються згодом, тоді як захворювання на COVID-19 з них починається.

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