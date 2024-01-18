Чоловіків з якими хворобами зараз беруть до війська: повний перелік

Військовозобов’язаних в Україні можуть визнати непридатними до військової служби за наявності певного переліку хвороб. Йдеться насамперед про туберкульоз, ВІЛ, гепатити, розлади психіки та низку інших. Передає НСН.

Чоловіків з якими хворобами зараз беруть до війська

Придатність людини до військової служби може визначити тільки військово-лікарська комісія. Ця норма та загалом робота ВЛК регулюється Положенням про військово-лікарську експертизу до ЗСУ.

У серпні 2023 року Наказ Міністерства оборони України № 490 зняв обмеження придатності військовослужбовців з такими розладами:

2-в – клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в – вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в – безсимптомне носійство ВІЛ;

12-в – незначні порушення функцій та рідкісні загострення анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму, що повільно прогресують або не прогресують.

13-в – хвороби ендокринної системи із незначними порушеннями функцій;

14-в – легкі короткочасні хворобливі прояви психічних розладів;

17-в – невротичні, пов’язані зі стресом, та соматоформні розлади при помірно виражених, короткочасних проявах, з астенічним станом;

21-в – хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій, що повільно прогресують;

22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів та систем.

Перелік хвороб, які можуть відтермінувати призов до певного часу:

кишкові інфекційні хвороби;

бактеріальні зоонози;

вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи;

вірусні геморагічні лихоманки;

вірусні інфекційні хвороби з пошкодженням шкіри й слизових оболонок;

гельмінтози;

педикульоз і наслідки інфекційних і паразитарних хвороб;

туберкульоз легень без виділення мікобактерій і розпаду легеневої тканини або клінічно вилікуваний туберкульоз.

Хвороби, які роблять військовозобов’язаного непридатним до служби:

Активний туберкульоз з розпадом легеневої тканини, що прогресує.

Важкі форми вірусних гепатитів.

ВІЛ-хвороба, яка супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо.

Новоутворення, однак не всі типи онкологічних захворювань підлягають під повну непридатність.

Хвороби крові та кровотворних органів.

Порушення ендокринної системи, харчування і порушення обміну речовин, їхні наслідки.

Розлади психіки й поведінки.

Хвороби нервової системи.

Хвороби ока і придаткового апарату.

Хвороби вуха.

Хвороби системи кровообігу.

Хвороби органів дихання.

Хвороби органів травлення.

Хвороби шкіри й підшкірної клітковини.

Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини.

Хвороби сечостатевої системи.

Вади розвитку, деформації й хромосомні порушення.

Важкі травми голови та шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок тощо зі значним порушенням функцій. Отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин.

Однак варто врахувати, що для того, щоб людину виключили зі списків, хвороба має бути дійсно серйозною. Наприклад, якщо йдеться про онкологію, то не всі види захворювання можуть бути підставою для визнання військовозобов’язаного непридатним. Знову ж таки, остаточне рішення ухвалює ВЛК.

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