Хто може бути донором крові та які існують протипоказання – МОЗ

В умовах війни донорство крові набуло особливого сенсу, а також значення, оскільки допомагає рятувати життя як військових, так й цивільних, коли російські окупанти продовжують тероризувати Україну. Про це пише Міністерство охорони здоров’я, передає НСН.
Хто може бути донором крові та які існують протипоказання
Донором крові може бути:
- дієздатний громадянин України віком від 18 років;
- іноземець чи особа без громадянства, яка має посвідку на постійне проживання на території України.
Для того щоб здати кров, необхідно звернутись до будь-якого центру крові.
“Радимо попередньо зателефонувати до центру крові, щоб уточнити інформацію про актуальні потреби у донорах і певних групах крові. Якщо на момент дзвінка не буде необхідності здавати кров невідкладно, вам запропонують зробити це іншого дня, у визначений час. Також вас можуть занести у базу донорів, аби зв’язатися з вами за першої потреби”, – пише пресслужба МОЗ.
Які протипоказання до донорства крові:
- серцево-судинні захворювання;
- захворювання центральної нервової системи;
- патологічна схильність до кровотеч;
- багаторазові випадки синкопе або судоми в анамнезі;
- шлунково-кишкові, сечостатеві, гематологічні, імунологічні, метаболічні, ниркові захворювання або захворювання дихальної системи;
- цукровий діабет;
- інфекційні хвороби;
- злоякісні захворювання;
- трансмісивна губчаста/спонгіформна енцефалопатія (ТГЕ) (наприклад, хвороба Кройцфельда-Якоба, варіант хвороби Кройцфельда-Якоба);
- внутрішньовенні або внутрішньом’язові ін’єкції;
- реципієнти ксенотрансплантатів.
Раніше ми писали: По всій Україні є висока необхідність у донорській крові – МОЗ