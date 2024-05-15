Компанія “Укрзалізниця” запускає додатковий поїзд на важливому напрямку з Києва до Сум. Який розклад руху і які міста з’єднає потяг

Поїзд буде денним – він прибуватиме на кінцеву станцію в день відправлення. Курсуватиме цей поїзд тимчасово – з 18 по 26 травня.

Про це повідомляють Новини України – НСН із посиланням на компанію Укрзалізниця.

Там зазначили, що поїзд отримав номер 279/280.

“Оперативно посилюємо транспортний зв’язок Сумщини зі столицею призначенням додаткового денного поїзда №279/280 Київ – Суми. Складатиметься поїзд із сидячих вагонів”, – йдеться у повідомленні.

“Укрзалізниця” запускає додатковий поїзд на важливому маршруті – які міста з’єднає

Розклад руху поїздів Київ – Суми

Поїзд курсуватиме щодня з 18 по 26 травня. Час відправлення з Києва о 07:33. Прибуття в Суми – о 13:19.

У зворотний рейс поїзд вирушатиме із Сум о 14:50. Він прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 20:47.

“По станції Київ-Пасажирський доступні декілька узгоджених стиковок із поїздами до інших регіонів: пересадкові квитки можливо оформити у застосунку та на новому сайті “Укрзалізниці”, – зазначили у перевізнику.

Наголошується, що під час прямування передбачено кілька зупинок. Вони будуть здійснені на станціях:

Дарниця;

Ніжин;

Бахмач;

Конотоп;

Путивль;

Ворожба;

Білопілля.

Про надходження ж у продаж квитків до “Укрзалізниці” не повідомили. Немає їх і в застосунку компанії.

Повідомляється, що по станції Київ-Пасажирський доступні декілька узгоджених стиковок із поїздами до інших регіонів: пересадкові квитки можливо оформити у застосунку та на новому сайті Укрзалізниці.

Ще новини України: Укрзалізниця придумала цікаву розвагу для дітей у дорозі – подробиці