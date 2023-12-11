По всій Україні є висока необхідність у донорській крові – МОЗ

По всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України, передає НСН.
По всій Україні є висока необхідність у донорській крові
Як зазначається, станом на 11 грудня по всій території нашої держави необхідна донорська кров.
Які групи крові потрібні в регіонах:
- Вінниця: всі групи крові
- Чернігів: 3+, 4+
- Одеса: Обласна станція переливання: всі групи крові. Обласна дитяча лікарня: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-
- Дніпро: всі групи крові
- Херсон: всі групи крові
- Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-
- Миколаїв: всі групи крові
- Кропивницький: всі групи крові
- Харків: всі групи крові
- Львів: 1-, 2-, 3-, 4-
- Луцьк: 3-, 4-
“Потреби крові динамічні і змінюються щодня залежно від обставин”, – підкреслили в МОЗ.
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