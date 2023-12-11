По всій Україні є висока необхідність у донорській крові – МОЗ

По всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України, передає НСН.

По всій Україні є висока необхідність у донорській крові

Як зазначається, станом на 11 грудня по всій території нашої держави необхідна донорська кров.

Які групи крові потрібні в регіонах:

Вінниця: всі групи крові

Чернігів: 3+, 4+

Одеса: Обласна станція переливання: всі групи крові. Обласна дитяча лікарня: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-

Дніпро: всі групи крові

Херсон: всі групи крові

Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-

Миколаїв: всі групи крові

Кропивницький: всі групи крові

Харків: всі групи крові

Львів: 1-, 2-, 3-, 4-

Луцьк: 3-, 4-

“Потреби крові динамічні і змінюються щодня залежно від обставин”, – підкреслили в МОЗ.

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