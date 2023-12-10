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Перевищення норми алкоголю в крові в 11 разів: п’яний водій маршрутки возив людей в Чернівцях
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ПодіїЧернівці

Перевищення норми алкоголю в крові в 11 разів: п’яний водій маршрутки возив людей в Чернівцях

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Перевищення норми алкоголю в крові в 11 разів: п’яний водій маршрутки возив людей в Чернівцях
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додаток НСН

П’яний водій маршрутки возив людей в Чернівцях. У нього зафіксували перевищення норми алкоголю в крові в 11 разів. Про це повідомляє патрульна поліція, передає НСН.

“Водій маршрутного автобуса порушує ПДР”, — таке повідомлення отримали патрульні сьогодні, близько 15-ї години

Чоловік сказав номер транспортного засобу та напрямок його руху. Уже за декілька хвилин інспектори виявили автобус, який зупинився на автовокзалі, що на вулиці Руській.

Перевищення норми алкоголю в крові в 11 разів: п’яний водій маршрутки возив людей в Чернівцях

На час зупинки в салоні автобусу перебували пасажири. Під час перевірки документів патрульні з’ясували, що 59-річний водій мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Результат перевірки за допомогою приладу “Драгер” показав позитивний результат — 2,28 проміле, що більше ніж в 11 разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові.

Перевищення норми алкоголю в крові в 11 разів: п’яний водій маршрутки возив людей в Чернівцях

Охоронці порядку відсторонили водія від керування та склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Дякуємо громадянину за уважність та небайдужість, а екіпажу за миттєве реагування. Тільки разом, у тісній співпраці поліції та громади, ми зможемо належно протидіяти такому небезпечному правопорушенню, як керування у стані сп’яніння, особливо під час перевезення пасажирів, – йдеться у повідомленні патрульної поліції

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