Україна присвоїла активи російського мільярдера: відомо суму

Вищий антикорупційний суд затвердив рішення про перерахування до доходу України майна російського олігарха Івана Саввіді відповідно до позову, поданого Міністерством юстиції. Також передбачено передати державі активи його дружини Кіріякі. Про це повідомляє прессслужба Міністерства юстиції, передає НСН.

Україна присвоїла активи російського мільярдера

Так, на користь держави конфісковано такі активи:

100% акцій ПрАТ “Пентопак”;

100% статутного капіталу Дочірнього підприємства “Атлантіс-Пак Україна”.

Згідно з рейтингом Forbes, Іван Саввіді та його родина володіють 1,6 млрд доларів.

Хто такий Іван Саввіді

Іван Саввіді – російський підприємець грецького походження. Він має тісний зв’язок із владою Росії та правлячою партією “Єдина Росія”. Він є президентом Федеральної національно-культурної автономії греків Росії, через яку і здійснює ідеологічну підтримку дій країни-терориста шляхом вихваляння диктатора Володимира Путіна та військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України.

Раніше ми писали: Рекетири вимагали гроші у дружини загиблого воїна: у Запоріжжі затримали злочинців