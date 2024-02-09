Рекетири вимагали гроші у дружини загиблого воїна: у Запоріжжі затримали злочинців

У Запоріжжі Служба безпеки України ліквідувала кримінальну групу, яка тероризувала та залякувала мешканців міста. Затримані члени групи вимагали гроші від дружини покійного військового ЗСУ та загрожували життям їхньої дитини. Про це повідомляє СБУ, передає НСН.

Рекетири вимагали гроші у дружини загиблого воїна

Задокументовано факт вимагання 10 тис. американських доларів від дружини одного із полеглих захисників України.

Після того, як злочинці дізнались про те, що жінка отримала фінансову допомогу від держави, вони стали вимагати від неї гроші, вказуючи на борг її покійного чоловіка. З метою залякування жінку постійно переслідували та піддавали психологічному тиску.

Погрожували спершу покалічити її, а потім вбити разом з неповнолітньою дитиною, у разі відмови погасити “борг”.

Під час передачі трьом зловмисникам половини суми від дружини загиблого, співробітники СБУ затримали їх.

За даними слідства, злодії проживали в обласному центрі. Раніше вже відбували покарання за тяжкі злочини, у тому числі за розбій. Фігуранти обкладали “даниною” місцевих жителів, створюючи штучні конфліктні ситуації або під виглядом “повернення боргів”.

Через регулярні розбійні напади на громадян учасники банди намагались поширити свій вплив на всю територію міста та в інші райони області.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинного угруповання. Його учасникам загрожує до 12 років тюрми.

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