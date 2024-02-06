Хакери з’ясували, скільки коштує Shahed-136 для росії: деталі

Росія придбала в Ірані безпілотники Shahed-136 за ціною, яка виявилася меншою, ніж передбачалася з самого початку. Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на групу хакерів, передає НСН.

Хакери з’ясували, скільки коштує Shahed-136 для росії

Спочатку іранська сторона планувала продавати росії безпілотники Shahed-136 за ціною 375 тис. доларів за одиницю. Проте, під час перемовин цю ціну знизили до 193 тис. доларів при замовленні 6000 одиниць. У той же час, при замовленні 2000 одиниць, ціна за один “Шахед” складає 290 тис. доларів.

Відомо, що загальна ціна контракту між Москвою і Тегераном склала 1 млрд 750 млн доларів. Угода включала в себе 6000 комплектів БПЛА, програмне забезпечення до них, а також обладнання та технології.

Згідно з планами на минулий рік, за умови повної локалізації виробництва собівартість Shahed-136 мала скласти 48,8 тисяч доларів за один БПЛА. Проте це лише прогноз, який навряд чи виправдався. Раніше повідомлялося, що Москва стикається з проблемами при виробництві цих дронів.

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