Україна повернула 1,5 млрд гривень, які намагалися вкрасти на закупівлі артснарядів – Умєров

До бюджету повернули 1,5 мільярда гривень, які фігурують у корупційній схемі придбання артилерійських снарядів для Збройних сил України. Передає НСН.

Україна повернула 1,5 млрд гривень, які намагалися вкрасти на закупівлі артснарядів

“Раніше був затриманий керівник одного з Головних управлінь Міноборони. Над справою працює СБУ у взаємодії та за сприяння Міноборони. Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора. Це зміни, про які ми попереджали. Важливо не лише знаходити винних у зловживаннях, а й повертати втрачене”, – повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Facebook.

Водночас, в СБУ нагадали, що військова контррозвідка СБУ викрила цю оборудку у грудні 2023 року. Тоді за сприяння керівництва Міноборони було затримано організатора “схеми” – керівника одного з Головних управлінь Міністерства оборони.

За даними слідства, посадовець намагався привласнити бюджетні кошти, виділені під держзамовлення для потреб українських військ. Для цього він організував переведення з балансу Міноборони на зарубіжні рахунки афілійованої фірми-посередниці майже 1,5 мільярда гривень за придбання артилерійських снарядів. Ця сума на 30% перевищила вартість іншого, альтернативного контракту, який уклала новостворена на той момент Агенція оборонних закупівель.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили військовому чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою осіб). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.

Раніше ми писали: Зарплати до 72 тисяч гривень: топ професій з найвищою оплатою праці