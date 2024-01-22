У 2024 році деякі українці можуть розраховувати на доволі високу заробітну плату. Експерти склали список професій, де роботодавці готові платити більше.
Таку інформацію оприлюднив портал з пошуку роботи Work.ua, передає НСН.
Зарплати до 72 тисяч гривень: топ професій з найвищою оплатою праці
Зокрема, зараз на кадровому сайті налічується близько 25,19 тис. вакансій у Києві. Найбільше роботодавці шукають:
- продавців-консультантів;
- менеджерів із продажу;
- адміністраторів;
- касирів;
- кухарів;
- водіїв;
- бухгалтерів;
- вантажників;
- баристів.
Які спеціалісти отримують більше за інших
Найбільші зарплати, як і раніше, громадяни отримують у столиці України. За січень вони дещо зросли і становлять у середньому 22 тис. гривень.
Найбільше роботодавці готові платити представникам чотирьох сфер:
- військовослужбовцям;
- працівникам IT-сфери;
- директорам з маркетингу;
- стоматологам.
Так, військовослужбовці різних професій у середньому отримують 72,5 тис. гривень. Зокрема, такі спеціалісти можуть розраховувати на виплати:
- інженери з телекомунікацій отримують — 71 тис. гривень;
- оператори БпЛА — по 70 тис. гривень;
- сапери — по 70 тис. гривень.
На сайті щомісяця більшає військових вакансій із такими зарплатами:
- бухгалтери облікової групи — від 17 тис. до 26 тис. гривень;
- анестезіологи, військовослужбовці — від 25 тис. до 125 тис. гривень;
- автоелектрики, військовослужбовці — від 25 тис. до 125 тис. гривень;
- водії-електрики, військовослужбовці — від 20,1 тис. до 50 тис. гривень;
- бойові медики взводу — від 20,1 тис. до 50 тис. гривень;
- вогнеметники — від 20 тис. до 120 тис. гривень;
- водії категорії C, D (військова техніка) — від 20 тис. до 120 тис. гривень.
За вакансіями Team leader середня зарплатня сягає 60 тис. гривень.
Директори з маркетингу у середньому отримують 60 тис. гривень.
Чималі зарплати у стоматологів — у середньому 55 тис. гривень.
Керамістам та керівникам будівельних проєктів платять по 52,5 тис. гривень на місяць.
Топ-менеджери та керівники відділів продажів отримують 50 тис. гривень
На дещо меншу, але високу зарплату, можуть розраховувати такі фахівці:
- будівельники — 30 тис. гривень;
- домогосподарки — 30 тис. гривень;
- хірурги — 30 тис. гривень;
- головні бухгалтери — 35 тис. гривень;
- майстри СТО — 35 тис. гривень;
- автослюсарі — 36 тис. гривень;
- начальники транспортних відділів — 37,5 тис. гривень;
- автоелектрики — 40 тис. гривень;
- арматурники — 40 тис. гривень;
- головні лікарі — 40 тис. гривень.
Найменші зарплати у 2024 році
Тим часом середню зарплату близько 22 тис. гривень у столиці пропонують кур’єрам, фармацевтам, копірайтерам, декораторам, репетиторам англійської, геодезистам, фотографам, редакторам, швачкам, кухарям, поліцейським.
Від 15 тис. до 20 тис. гривень платять:
- доглядальницям, охоронцям, помічникам юриста, методистам — 15 тис. гривень;
- операторам АЗС, логопедам — 16 тис. гривень;
- касирам, кальянникам, адміністраторам готелів — 16,5 тис. гривень;
- медсестрам — 17,5 тис. гривень;
- вантажникам, продавцям-консультантам — 18 тис. гривень;
- операторам кол-центрів, сантехнікам — 19 тис. гривень;
- нотаріусам, фітнес-тренерам, електрикам — 20 тис. гривень.
Зовсім мало у Києві отримують бібліотекарі, асистенти вчителів, паркувальники, музичні керівники, асистенти ветеринарних лікарів, санітарки, посудомийниці, покоївки — у середньому від 9,2 тис. до 13,4 тис. гривень.
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