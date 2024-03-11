Україна майже вичерпала свої фінансові ресурси – Financial Times

Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету, депутатка від фракції “Слуга народу” Роксолана Підласа заявила Україна майже вичерпала свої фінансові ресурси. Про це пише Financial Times, передає НСН.

Україна майже вичерпала свої фінансові ресурси

За словами Підласої, Україна виділила майже половину свого бюджету на 2024 рік, а саме 87 мільярдів доларів, на оборонні потреби. Важливо відзначити, що внутрішні доходи нашої держави складають лише 46 мільярдів доларів.

Тобто державі потрібно покрити дефіцит за допомогою міжнародних партнерів і скорочення невійськових витрат.

“Дефіцит бюджету ще більше зросте через мобілізацію до 500 тис. новобранців, оскільки мільярди будуть потрібні для їхніх зарплат, навчання та обладнання. Ми практично вичерпали свої можливості — усі внутрішні ресурси йдуть на фінансування армії”, — зазначила Підласа.

Вона додала, що початковий “план А” для України полягав у тому, що допомога від США та ЄС почне надходити в січні цього року. Тож її затримки означали, що Київ почав розглядати “план Б” і навіть “план С”.

Крім того, уряд розглядає можливість значного скорочення невійськових витрат і підвищення податків.

Нагадаємо, 28 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Європейський Союз остаточно схвалив чотирирічну програму підтримки України. Йдеться про 50 млрд євро.

Ще новини України: Стало відомо, скільки грошей потрібно Україні від донорів на цей рік