В Україні обговорюють роботу над відновленням авіаційного простору. На даний момент проводиться оцінка ризиків. Про це заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передає НСН.

Україна працює над відкриттям авіаційного простору

“Ведемо консультації з американськими та європейськими регуляторами з безпеки над відкриттям авіаційного простору. Складний процес, але перші формальні кроки Україна робить вже зараз”, – сказав він.

Кубраков додав, що Україна оцінює ризики щодо відкриття повітряного простору, але термінів відповідного рішення поки немає.

“Саме в ці тижні ми подаємо офіційні заяви, оцінку ризиків до відповідних регуляторів. Терміни називати точно ніхто не буде”, – зазначив міністр інфраструктури України.

Україна працює над відкриттям авіаційного простору – Кубраков

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