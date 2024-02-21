Україна створює новий експортний шлях в обхід Польщі: деталі

Найближчими часом Україна запустить новий експортний шлях в обхід Польщі через річку Дунай. Про це в ефірі телемарафону повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає НСН.

Україна створює новий експортний шлях в обхід Польщі

Кубраков зазначив, що головний експортний маршрут України через Чорне море продовжує працювати завдяки силам оборони. Протягом січня цього року наша країна перевезла 6,7 млн тонн сільськогосподарської продукції через Чорне море та Дунай. Лише 370 тисяч тонн пройшли транзитом через Польщу, що становить приблизно 5% від усього обсягу.

За словами Кубракова, найголовніший наш канал це Чорне море та Дунайський кластер, наша країна планує їх розвивати.

При цьому він додав, що продукція з доданою вартістю більше експортувалася через сухопутні коридори, переважно через Польщу.

“Що ми зараз пропонуємо? Ми найближчими днями запускаємо через Дунай баржі з контейнерами до портів Румунії, порту Констанци. Перші два судна вирушать найближчими днями. Також очікуємо найближчими днями, що ми зможемо вгору за течією Дунаю постачати на ринки Німеччини та Австрії продукцію наших виробників, оминаючи Польщу”, – уточнив міністр.

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