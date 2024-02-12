Україна збиває шахеди лазерними антидроновими системами Vampire (відео)

Українські військові, ймовірно, почали збивати шахеди лазерними антидроновими системами Vampire. Про це повідомляє Defense Express, передає НСН.

Україна збиває шахеди лазерними антидроновими системами Vampire

За висновками аналітиків, системою Vampire, зокрема, було відбито атаку шахедами у ніч на 11 лютого. В той час прес-служба Військово-морських сил України показали відеозаписи бойових операцій своїх протиповітряних підрозділів. Ймовірно, саме на цих відеозаписах було показано ефективність системи Vampire.

На початку можна побачити, що зенітники беруть ворожий “Шахед” на приціл, але використовують для цього невідому оптико-електронну станцію. Потім у дрон влучає реактивний снаряд, після чого “Шахед” зривається в піке і падає.

Саме ці кадри наводять на думку, що на відео показано перші в публічному доступі кадри бойової роботи ракетних установок Vampire під керовані реактивні снаряди APKWS.

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