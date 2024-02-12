Повітряна атака в ніч на 12 лютого: ворог вдарив по критичній інфраструктурі – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 12 лютого. Окупанти запускали шахеди і ракету. Більшість цілей вдалося збити, але є влучання. Виникли пожежі, серйозно постраждала критична інфраструктура, зокрема на Дніпропетрорвщині, передає НСН. Ми розкажемо все, що відомо на цей момент.

Інформація від Повітряних Сил

У Повітряних Силах повідомляють, що у ніч на 12 лютого 2024 року противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ – рф., керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької обл.) та зенітними керованими ракетами С-300 (із Бєлгородської обл.)

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 14 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Повітряна атака в ніч на 12 лютого: ситуація в регіонах

Дніпропетровська область

Вночі над Новомосковським районом Дніпропетровської області наші захисники знищили ракету. Над Павлоградським – 6 безпілотників. Втім, у Павлоградському районі були і влучання дронами.

Унаслідок атаки російських дронів на енергетичному об’єкті виникла пожежа, яку рятувальники приборкали.

Частина населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини були знеструмлена. На альтернативне живлення переведені лікарні.

Через атаку ворожими шахедами була знеструмлена одна з насосних станцій водоканалу «Дніпро-Західний Донбас».

Станом на ранок без світла в Павлоградському районі залишаються близько 29 тис абонентів. У Тернівці – 10 тис абонентів без води – це приблизно 34000 осіб.

Енергетики Укренерго та комунальні служби проводять відновлювальні роботи.

Миколаївська область

У Миколаївській області сили ППО збили 4 ворожі «шахеди».

Про це повідомляється у зведенні Миколаївської ОВА.

У ніч проти 12 лютого силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено чотири БПЛА типу «Shahed 131/136, – сказано в повідомленні.

Хмельницька область

У ніч на 12 лютого російські окупанти атакували Хмельниччину. Під час повітряної тривоги жителі області чули вибухи, працювали сили протиповітряної оборони

Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації.

Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, в межах області сили ППО ЗСУ знешкодили 1 БПЛА типу “Шахед”, – йдеться у повідомленні

В ОВА також зазначили, що за наявною інформацією, об’єкти інфраструктури та цивільне населення не постраждали.

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