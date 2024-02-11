Масована атака шахедами в ніч на 11 лютого: сталися пожежі – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова масована атака шахедами в ніч на 11 лютого. Більшість безпілотників вдалося збити, проте, не обійшлося без наслідків. НСН розповість все, що відомо про атаку на наний момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних Сил

За даними Повітряних Сил, у ніч на 11 лютого 2024 року окупанти завдали удару 45-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з районів Балаклава та мис Чауда – Крим.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи знищено 40 «шахедів» противника у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Масована атака шахедами в ніч на 11 лютого: ситуація в регіонах

Київська область

Сьогодні вночі ворог здійснив чергову повітряну атаку на столицю України.

На Київ ворожі дрони заходили із західного напрямку. Повітряна тривога в столиці тримала майже 2 години. Силами і засобами протиповітряної оборони усі БпЛА “Shahed” противника, які прямували на Київ, були уражені ще на підступах до міста.

За попередніми даними оперативного зведення – у столиці без жертв та руйнувань.

Дніпропетровська область

Вночі під час масованої атаки безпілотниками 2️ ворожих шахеди збили наші сили ППО над Дніпровським районом Дніпропетровської області.

Через падіння уламків сталася пожежа. Постраждав 39-річний чоловік. Поранення не важкі, він лікуватиметься вдома.

Миколаївська область

На одному з об’єктів у Миколаєві після ворожої атаки безпілотників сталася пожежа, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

“Пожежа на одному з об’єктів. З’ясовуємо деталі. Прошу не публікувати жодних фото/відео”, – написав він у телеграм-каналі вночі

Вранці стало відомо, що вночі 11 лютого російська терористична армія влаштувала масовану атаку дронами по Миколаївській області. Більшість БПЛА збили сили протиповітряної оборони, але також зафіксовано приліт.

Внаслідок атаки в обласному центрі є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.

Протягом ночі силами та засобами протиповітряної оборони у Миколаївській області знищено 18 дронів-камікадзе типу Shahed 131/136. У Миколаєві внаслідок влучання сталося загоряння на відкритій території інфраструктурного об’єкта, яке було оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС.

В обласному центрі пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, автомобілі та газопровід. Путінські війська поранили одного мирного мешканця – у нього стан середнього ступеня важкості. В ОВА наголосили, що чоловікові надається вся необхідна медична допомога.

Одеська область

У ніч з 10 на 11 лютого Росія знову спрямувала ударні БпЛА на Одесу. Глава Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів перебувати в укриттях. Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожих дронів на обласний центр із заходу.

Після атаки по Дніпру “Шахеди” полетіли на Одещину. Серед населених пунктів, куди летіли дрони, називали Затоку, Татабунари, Білгород-Дністровський, Одесу.

О 23:27 повідомили, що в області працює ППО.

Як повідомили пізніше в Силах оборони Півдня України, на території Одещини було збито 4 ворожих БПЛА.

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