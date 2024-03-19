У українців не приймають деякі гривневі купюри в банках та магазинах: які саме

В Україні банки та магазини не приймають деякі гривневі купюри. Йдеться також про непридатні гривневі купюри, які були забруднені на 55%.

Про це йдеться в роз’ясненні НБУ, передає НСН.

Так, юридичні особи та банки не мають права приймати:

банкноти, пошкоджені вогнем, водою, різними рідинами або хімікатами тощо, площа яких під час приймання та оброблення може стати меншою ніж 55% початкової площі банкноти;

якщо пошкодження двох або більшої кількості банкнот призвело до їх склеювання (спікання), то пред’явнику банкнот не рекомендується самостійно порушувати цілісність групи склеєних банкнот;

банкноти, забруднені хімічними та радіоактивними речовинами, будь-якими токсичними органічними субстанціями, що впливають або за певних умов можуть негативно впливати на здоров’я людини.

Територіальні підрозділи Національного банку здійснюють обмін справжніх банкнот, забруднених хімічними та радіоактивними речовинами, будь-якими токсичними органічними субстанціями, тільки в разі наявності документа про проведення дезінфекції та/або дезактивації банкнот, наданого установою (особою), на яку відповідно до законодавства України покладено функції щодо їх проведення.

Фізичні та юридичні особи зобов’язані для обміну таких банкнот звертатися безпосередньо до відповідних територіальних підрозділів Національного банку України. Територіальні підрозділи Національного банку здійснюють обмін справжніх банкнот, забруднених хімічними та радіоактивними речовинами, будь-якими токсичними органічними субстанціями, тільки в разі наявності документа про проведення дезінфекції та/або дезактивації банкнот, наданого установою (особою), на яку відповідно до законодавства України покладено функції щодо їх проведення.

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