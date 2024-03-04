Останнім часом в Україні все частіше розповсюджуються фальшиві долари. Прес-служба НБУ розповіла, скільки всього ії було виявлено за 2023 рік. Передає НСН.

Фальшиві долари в Україні: скільки їх виявили та яких номіналів

Серед вилучених з обігу у 2023 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США – 97% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти. На банкноти євро торік припадало лише 3% вилучених підроблених банкнот іноземної валюти.

Найчастіше підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

100 та 50 доларів (92% та 7% від загальної кількості вилучених підроблених доларів);

50 та 200 євро (39% та 30% від загальної кількості вилучених підроблених євро).

Що робити, якщо є сумніви щодо справжності грошей

У НБУ повідомляють, що в разі сумнівів щодо справжності та платіжності банкнот гривні й іноземної валюти можна звернутися до банків, які передають ці банкноти для проведення досліджень НБУ.

За результатами таких досліджень, що здійснюються безкоштовно, клієнтам відшкодовують відповідну суму грошових знаків національної валюти, визнаних справжніми та платіжними. Банкноти іноземної валюти, визнані справжніми, повертаються власнику.

Підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості. Про їхнє вилучення НБУ повідомляє правоохоронні органи, всі підроблені банкноти в установленому порядку передаються їх уповноваженим працівникам для проведення розслідувань.

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