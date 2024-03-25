У супермаркетах упали ціни на популярний продукт: яка зараз його вартість

К кінцю березня в Україні упали ціни на популярний продукт. Названо актуальні ціни у великих супермаркетах країни.

Про це свідчать дані порталу Мінфін, передає НСН.

На сьогодні десяток яєць “Квочка” (С1) обходиться покупцям у середньому в 55,70, тоді як місяцем раніше вартість становила 58,01.

Десяток яєць “Ясенсвіт” зараз продають у супермаркетах по 57,25 грн. У лютому продукт коштував у магазинах 61,57.

Упаковка яєць із 18 штук “Ясенсвіт” в середньому коштує зараз 99,06. Місяцем раніше ціна на цей продукт у середньому становила 108,04. Таким чином, за цей період яйця подешевшали на 8,98.

Найбільше з лютого до березня подешевшали курячі яйця “Ясенсвіт” 30 шт. Нині їх можна придбати за ціною 164,40. У лютому продукт продавали 187,69. Тобто за місяць ціна впала на 23,29.

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