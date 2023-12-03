В окупованому Старобільську Луганської області окупанти заборонили Святого Миколая і натомість привезли свого “Киш Бабая”. Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор, передає НСН.

У Старобільску росіяни заборонили Святого Миколая, тепер до дітей ходить Бабай

“У Старобільську окупанти скасували відзначення Дня Святого Миколая по усіх закладах освіти. Мовляв, це суто українське свято, тому подарунки малечі готувати не слід. Замість цього дітей вітатиме, зокрема, Киш Бабай з Татарстану, якому надали так зване шефство над деякими окупованими громадами Луганщини”, – повідомив він.

За даними Лисогора, один такий Бабай вже виступив напередодні на виставці народного господарства, куди дітей звозили примусово.

Хто такий Киш Бабай

Сучасний Киш Бабай є спробою влади Республіки Татарстан, що входить до складу РФ, створити власний національний “аналог” Санта Клауса та Діда Мороза з усіма характерними для них рисами. На практиці окрім назви він мало чим відрізняється від російсько-радянського Діда Мороза.

У Татарстані стверджують, що їхній Киш Бабай буцімто базується на образі одного з персонажів тюркського фольклору – зимового божка чи то духа Киш Бабая, який був чимось на кшталт тамади на святі для іншого бога.

Цікавим є той факт, що слово “бабай”, яким лякають дітей східні слов’яни, йомовірно, передалося нашій мові саме від тюркського слова “бабай”. Самі тюрки позначають цим словом дідуся, або просто старого чоловіка. Але наші пращури наповнили слово негативним змістом і зробили його синонімом “злого духа”, що добре ілюструє їхнє ставлення до сучасних їм тюрків – степових кочовиків, з якими русичі та праукраїнці вели постійні війни.

Раніше ми писали: День святого Миколая вже не 19-го грудня – коли відзначати за новим календарем і що подарувати