У РФ працює по три хакери на одного українського: деталі

РФ неодноразово намагалася атакувати українські портали. Для цього були залучені спецслужби, військова розвідка та ФСБ. Середнє співвідношення російських та українських хакерів становить 1 до 3. Про це розповів військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 років Іван Ступак, передає НСН.

У РФ працює по три хакери на одного українського

“Стосовно атаки на “Київстар”, СБУ відкрило 8 кримінальних проваджень. РФ не вперше намагається атакувати. Однак, раніше це були банки, державні установи, сайти. В росіян є серйозні кіберфахівці, які залучають спецслужби, військова розвідка та ФСБ. Середнє співвідношення російських хакерів та українських у цьому протистоянні 1 до 3. На жаль, не на нашу користь”, – розповів він.

За його словами, на початку війни Україні допомагали іноземні фахівці, тож ми були попереду. Але зараз росіяни підключили більше різних організацій, спільнот та окремих хакерів. Він розповів яким чином росіяни залучають людей до співробітництва.

“На когось тиснуть та шантажують притягненням до відповідальності за старі справи. Велика кількість хакерів в РФ знаходиться в розшуку ФБР, держав ЄС чи світу. От їм і кажуть: “Якщо ти працюєш на нас, робиш те, що ми кажемо, тоді ти на екстрадицію не поїдеш”. От так вони і працюють”, – пояснив військовий експерт.

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