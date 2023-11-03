Пологові будинки “вигадують” несправжні діагнози новонародженим: причина

У 2023 році суттєво збільшилась кількість кесаревих розтинів порівняно з попередніми роками, що може свідчити про виконання операції без медичних показів, а виключно задля отримання коштів за втручання. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України, передає НСН.

Пологові будинки “вигадують” несправжні діагнози новонародженим

Зазначається, що пологові та перинатальні центри свідомо вказують несправжні діагнози для новонароджених задля переведення їх до іншої лікарні або на іншу схему лікування. Це дозволяє отримувати подвійну, а інколи і потрійну оплату за одного маленького пацієнта. За попередніми розрахунками Національної служби здоров’я України, за приблизно 30% дітей здійснювалась подвійна оплата медзакладам.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що пакет складних неонатальних випадків має спонукати надавати медичну допомогу у приймаючому закладі, але лікарні перенаправляють маленьких пацієнтів у дитячі лікарні, і діти страждають під час транспортування.

“Лікарні, законтрактовані на надання перинатальної та неонатальної допомоги, мають у першу чергу дбати про пацієнтів, а не про отримання коштів від НСЗУ за начебто “хворих” дітей”, – сказав Ляшко.

У МОЗ повідомили, що у середньому по країні майже 20% немовлят, які народилися хворими, переводять в інший заклад та зазнають негативного впливу внаслідок транспортування.

“В окремих лікарнях 100% немовлят, які вижили до 7 дня, були переведені до інших лікарень, попри те, що ці лікарні мали відповідні пакети послуг”, – сказано в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що в деяких лікарнях немовлятам ставлять діагнози, які не є патологією, а лише тимчасовим станом пацієнта і не мають бути причиною для “лікування”.

У повідомленні сказано, що близько 200 тисяч жінок щороку народжують в Україні.

Породіллі отримують допомогу у рамках трьох пакетів послуг, які контрактуються Національною службою здоров’я України: “Стаціонарна медична допомога без проведення хірургічних операцій”, “Медична допомога при пологах” та “Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках”. Кожен із них гарантує безоплатні послуги для пацієнта.

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