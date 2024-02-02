У НБУ прогнозують щорічне зменшення фінансової допомоги Україні – подробиці

Україна і надалі буде залежною від фінансової підтримки своїх міжнародних партнерів, проте обсяги цієї підтримки значно зменшаться, як зазначено в Інфляційному звіті Національного банку України. Передає НСН.

У НБУ прогнозують щорічне зменшення фінансової допомоги Україні

“Прогноз передбачає збереження значної зовнішньої фінансової підтримки. У 2024–2026 роках очікується залучення міжнародного фінансування в розмірі 37.4 млрд дол., 25.1 млрд дол. та 12.6 млрд. дол. відповідно”, – повідомили у Нацбанку.

Аналітики Національного банку України не тільки фокусуються на розмірах фінансової підтримки, але й на регулярності її надходження. Без такої регулярності країна не зможе забезпечити щомісячне виконання всіх запланованих видатків бюджету.

В кінці 2023 та початку 2024 роки саме безперебійність надходжень викликала найбільші занепокоєння. Якщо такі труднощі будуть мати місце й надалі, це посилить загрозу поновлення емісійного фінансування бюджету з боку НБУ, хоча в кінці року такий варіант регулятор назвав малоймовірним.

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