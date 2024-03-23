У Нацгвардії показали вражаючі кадри роботи по позиціях ворога (відео)

Військовослужбовці бригади Національної гвардії “Буревій” продовжують стримувати ворожий наступ. Крок за кроком вони виявляють і знищують живу силу російських загарбників. Також вони показали вражаючі кадри роботи по позиціях ворога.

Відео ефективної роботи українських бійців оприлюднив бригадний генерал Національної гвардії України Олександр Півненко, передає НСН.

“Бійці Національної гвардії стійко утримують свої позиції”, — повідомив генерал.

Він додав, що нацгвардійці знищують ворога і в ближньому бою, проводячи штурми його позицій.

На відео видно, як військовослужбовці бригади “Буревій” після проведення розвідки виявили піхоту ворога, яка прибула на позиції.

Після цього українські бійці висунулись на броньованих машинах БМП-2 та завдали ураження по ворогу.

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