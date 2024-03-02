У Маріуполі росіяни промивають школярам мізки брехливими брошурами про ЗСУ (фото)

В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни промивають школярам мізки брехливими брошурами де порівнюють солдатів ЗСУ та армію росії.
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, передає НСН.
У Маріуполі росіяни промивають школярам мізки брехливими брошурами про ЗСУ
“Низькопробна пропаганда намагається “героїзувати” тих, хто прийшов вбивати українців. Хто показав нашим дітям, що таке війна та смерть. Хто відібрав у них найголовніше – дитинство під мирним небом”, – йдеться у повідомленні.
Так, у російській методичці надрукували брехливі факти про українських солдатів. На малюнках, зокрема показано брехню про те, що ЗСУ “стріляють по будинках мирних людей та вбивають дітей”.
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