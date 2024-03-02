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ВійнаМаріуполь

У Маріуполі росіяни промивають школярам мізки брехливими брошурами про ЗСУ (фото)

промивають школярам мізки

В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни промивають школярам мізки брехливими брошурами де порівнюють солдатів ЗСУ та армію росії.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, передає НСН.

У Маріуполі росіяни промивають школярам мізки брехливими брошурами про ЗСУ

“Низькопробна пропаганда намагається “героїзувати” тих, хто прийшов вбивати українців. Хто показав нашим дітям, що таке війна та смерть. Хто відібрав у них найголовніше – дитинство під мирним небом”, – йдеться у повідомленні.

Так, у російській методичці надрукували брехливі факти про українських солдатів. На малюнках, зокрема показано брехню про те, що ЗСУ “стріляють по будинках мирних людей та вбивають дітей”.

промивають школярам мізки

промивають школярам мізки

промивають школярам мізки

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