Німецький телеканал показав репортаж про життя в Маріуполі: у МЗС України обурені

Журналіст німецького телеканалу ZDF Армін Кьорпер, який очолює російське бюро, відвідав окупований Маріуполь для створення сюжету про життя місцевого населення. У своєму матеріалі він спотворив картину щодо життя українців і “нормальне функціонування” міста під “владою” російських окупантів. Про це повідомив радник мера українського Маріуполя Петро Андрющенко, передає НСН.

Німецький телеканал показав репортаж про життя в Маріуполі

Директор російського офісу ZDF особисто відвідав Маріуполь і зняв сюжет у дусі кремлівськоі пропаганди. В матеріалі наводиться твердження про те, що більшість місцевого населення прихильна проросійській позиції. Акцент робиться на процесі “відбудови” Маріуполя, не наголошуючи на факті, що місто було руйноване російськими військами.

“Маріуполь – це не місто-привид, я хотів би це чітко прояснити”, “Спротив? Я нічого такого не бачу”, – говорить Кьорпер.

Також журналіст наголосив, що місту потрібні люди для того, щоб там “знову запрацювала економіка”.

За його словами, Маріуполь “функціонує, там працюють магазини та ресторани.., є опалення, гаряча вода та інтернет.

У сюжеті Кьорпера також йшлося про те, що до окупації в розбомбленому російськими військами драмтеатрі було “заборонено грати російською мовою”, а ось “тепер ситуація змінилася”.

Після негативної реакції на сюжет телеканал ZDF визнав, що Кьорпер, обрав нібито лише одну оманливу фразу – “місто працює”. У ЗМІ зауважили, мовляв, “виокремлення лише цієї цитати дає тільки скорочене уявлення про його враження”.

Армін Кьорпер описує, як Росія намагається створити враження нормальності та відбудови за допомогою значних фінансових ресурсів.

Андрющенко закликав відреагував на ситуацію

Мер Маріуполя Андрющенко відреагував на ситуацію: “Офіційна реакція мерії буде сьогодні, як вона має бути. “Неофіційно” скажу, що: гроші не пахнуть нікому, ба більше представникам російських офісів нормальних ЗМІ; поки ми не поставимо національну безпеку у верхній кут, таке буде відбуватися і далі, і більше, більше, більше”, – написав він.

Також він звернувся до Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби, закликавши показово хоча б раз швидко відреагувати на такий випадок.

“По перше, запровадити персональні санкції щодо журналіста й притягнути його до відповідальності за порушення кордону. По-друге, радить чиновник, відкрити й кримінальне провадження за пропаганду – з вироком або розшуком”, – додав він.

Реакція МЗС України

Речник відомства Олег Ніколенко також відреагував на інцидент, назвавши його “спотворенням реальності”.

“Це не журналістика», — написав він.

Ніколенко наголосив, що візит керівника московського бюро до окупованого Маріуполя без згоди України порушив українське законодавство та закликав надати офіційні пояснення.

“Відновлюються вулиці, школи, житлові будинки і цілі квартали. І це відбувається дуже швидко”, — заявив він.

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