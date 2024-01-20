Маріанна Вишемірська з Маріуполя, яка вижила під час бомбардування росіянами пологового будинку, підтримала володимира путіна. Вона підписалася за диктатора як кандидата у президенти РФ.

Про це пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає НСН.

Дівчина, яка вижила після обстрілу пологового у Маріуполі, підтримала путіна

“Думаєте, ви вже все бачили про дно людської сутності? Ну тоді вам в якості аргументу, що ні. Маріанна Вишемірська. Жіночка, яка вижила після бомбардування росіянами пологового будинку в Маріуполі. Обличчя Горя Маріуполя. Ставить підпис на підтримку путіна на московську водохрещу. Більшого цинізму ще не було. Ось воно – кінцева точка дна”, – лаконічно написав Андрющенко.

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