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Війна

У Маріуполі зафіксували влучання у казарму росіян – Андрющенко

влучання у казарму росіян

У тимчасово окупованому Маріуполі після звуків вибухів зафіксували влучання по казармі загарбників. Про це у Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає НСН.

У Маріуполі зафіксували влучання у казарму росіян

«Наслідки бавовни в Маріуполі. Попередньо, влучання в казарму окупантів на МФК ім. Ілліча у районі 3-го Депо ТТУ. Цілком можливо уламками власної ППО», – написав Андрющенко.

За його словами, після цього окупанти почали масово переміщати живу силу та техніку в Приморський район Маріуполя.

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