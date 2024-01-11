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Готує мішленівську їжу на нулі: неймовірна історія шеф-кухаря з Нідерландів

Готує мішленівську їжу на нулі

Вже друге Різдво поспіль Едвард Хірсчфельд з Нідерландів зустрічатиме не у родинному колі в Утрехті, а поблизу передової на українському Сході. Чоловік від початку повномасштабного вторгнення вирішив допомагати українським захисникам. Як? Його зброя — барбекюшниці, каструлі, пательні і голландська інтернет-аудиторія, яка на постійні заклики Едварда збирає кошти для гуманітарки українським військовим та на закупівлю м’яса для барбекю.

Щотижня професійний шеф-кухар смажить десятки кілограмів свинини і курятини для бійців на нулі. Про це пише ТСН, передає НСН.

Готує мішленівську їжу на нулі: неймовірна історія шеф-кухаря з Нідерландів

Едварду Хірсчфельду  51. Він — нідерландець, який народився у США і переїхав на історичну батьківщину до передмістя Утрехта ще у дитинстві. Його бізнес — приготування смаженого м’яса на масових заходах для великої кількості людей.

Готує мішленівську їжу на нулі

“Я професійний кухар для велелюдних тусовок. Готував і для звичайних людей, і для світових зірок навіть”, — каже Хірсчфельд. Але для кого саме, він говорити не захотів.

Натомість похвалився, що раніше перемагав на кухарських чемпіонатах шефів мішленівських ресторанів. Завжди, і на війну також, возить із собою власне кухонне начиння.

“Все повинно бути професійне, щоб правильно готувати. Моє спорядження дуже дороге, бо воно якісне. Наприклад, моя каструля-пательня коштує 300 євро, на ній м’ясо ніколи не пригоряє”, — розповів Едвард.

Як вирішив їхати до України

Свої рахунки до русні цей бородань виставив ще у 2014-му, одразу після трагедії з малайзійським боїнгом. А коли почалася повномасштабна агресія росії проти України, всидіти вдома шеф-кухар вже не зміг.

Готує мішленівську їжу на нулі

“Я почув, що почалася велика війна. Оскільки зброя не моє, тому вирішив боротися так, як можу — допомагати і готувати м’ясо. Тому я тут”, — зазначив він.

Що мотивує допомагати

Спочатку Хірчсфельд на своїх мангалах смажив м’ясо для українських біженців на польському кордоні. Потім переїхав вглиб — на схід України, майже впритул до лінії фронту.

Готує мішленівську їжу на нулі

Одна військовослужбовиця прокоментувала: “Хлопцям дуже подобаються його крильця-гриль, вони з радістю завжди сприймають його”.

За багато місяців Едвард став своїм для селян, які знайшли, де прилаштувати незвичного іноземця з його одноосібною гуманітарною місією.

Мешканка прифронтового селища Інна розповіла: “Ми вже рік з ним знайомі, дуже хороша людина, дуже багато допомагає нашим хлопцям”.

Жінки кажуть, що Едвард полюбив українську кухню і смакує тим, чим його тут годують.

“О, ні, він не критикує, він взагалі захоплюється, в захваті від нас! Йому дуже подобається наша їжа, буває, що він щось таке нам підкаже. З м’ясними виробами він дуже допомагає”, — додала Інна.

За 13 місяців в Україні нідерландський шеф вже налагодив зв’язки з постачальниками м’яса. Щотижня він смажить велику кількість порцій свинини і курятини і передає у різні підрозділи на передову. Останнім часом — для бійців 1-шої окремої танкової Сіверської бригади.

Військовий з позивним “Алмаз” каже: “Мʼясо смачне. Звичайно, малувато, можна було б більше… Сюди він (Едвард — Ред.) не приїздив, щоб, як кажуть, не відкривати свої позиції. Передаємо, фотографії показуємо. Дуже дякуємо Едварду!”.

Найбільше хлопці на передовій люблять свинячі стейки, говорить кухар: “Їх їм завжди мало!”.

Волонтерство

А ще Едвард не по-дитячому волонтерить. Його Facebook-сторінка рясніє закликами до земляків у Нідерландах допомагати Україні. Час від часу до нього приїжджають фури з нідерландською гуманітаркою, яку на відстані у кілька тисяч кілометрів збирає через соцмережі небайдужий шеф-кухар. 20 тонн харчів і предметів гігієни з однієї вантажівки Едвард роздає військовим за кілька днів.

Готує мішленівську їжу на нулі

Вдома на Едварда чекають сімнадцятирічна донька і подруга, у якої теж є своя донечка семи років. Його рідні розуміють, що робить їхній Едвард у далекій країні.

“І дівчина моя, і донька знають, що я у правильному місці і борюся за їхню свободу також”, — каже Едвард.

Захоплення шефа

Інше захоплення шефа — фотографія. Іноді цьому “летючому голландцю” вдається зафіксувати моменти злочинів росіян, що їх вже ніколи не стерти з історії.

Готує мішленівську їжу на нулі

Готує мішленівську їжу на нулі

Готує мішленівську їжу на нулі

“Мої фото про знищену російську техніку, зруйновані окупантами українські будинки, церкви, поранених героїв і цивільних людей, про тих, хто готує їсти серед руїн”, — прокоментував він.

Світлини Хірсчфельда з буремного українського Донбасу найближчі сто років зберігатимуться у відкритому доступі Королівської бібліотеки Данії. А сам кухар-волонтер мріє наступне Різдво зустріти вже вдома.

“Я мрію за рік бути разом зі своєю родиною, щоб Україна виборола мир, перемогла агресора і ми бачили лише дупи росіян, що тікають звідси!”, — підсумував Едвард.

Раніше ми писали: Українець живе у лісі другий рік, а в свій дім пустив переселенців

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