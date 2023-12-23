У тимчасово окупованому Криму лунають вибухи. Над Кримським мостом видно димову завісу. Про це повідомляє моніторинговий проект “Кримський вітер”, передає НСН.

У Криму лунають вибухи: Керченський міст прикрили димовою завісою

У Джанкойському районі пролунали звуки пусків ракет. Втім, за кілька хвилин окупанти екстрено закрили Кримський міст. Зазначалося, що пуски під Джанкоєм – робота російської ППО.

Згодом спостерігачі повідомили про проліт ракети над Красноперекопським районом. Невідомо, це відбиття атаки у повітрі, чи ракети летіли на українські міста.

Тим часом Кримський міст прикрили димовою завісою. Рух перекривали на понад годину. Після цього у Севастополі пролунала сирена повітряної тривоги. Над містом літали російські літаки.

Кілька хвилин тому проект повідомив про гучний вибух у селищі Чорноморське. Саме там 10 листопада було знищено два десантні катери ЧФ росії.

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