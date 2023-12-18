Крим не виживе без води із Дніпра в довгій перспективі – Таміла Ташева

Кримський півострів не зможе вижити без дніпровської води у довгій перспективі. Про це повідомила постійний представник Президента в Криму Таміла Ташева під час відеопрограми Укрінформу «Лещенко запитує», передає НСН.

Крим не виживе без води із Дніпра в довгій перспективі

«Люди, які розбираються хоч трохи в історії, хоча б їй читали, розуміють або бачать інфраструктуру Криму, вони бачать, що без материкової України Крим би не вижив. Саме материкова Україна дала повністю інфраструктуру, світло, газифікацію і Північнокримський канал, Каховське водосховище. Тепер вже Каховського водосховища немає, немає і ГЕС. Але туди йшла вода завдяки материковій Україні. Без дніпровської води Крим не виживе в довгій перспективі. І тому це був прагматичний крок Хрущова, щоб передати під управління Української РСР Крим», – сказала Ташева.

Говорячи про етнічний склад півострова, вона зауважила, що, станом на 1783-й рік, 95% населення Криму становили кримські татари.

«Потім почалися виїздні хвилі через дії Російської імперії, наприклад, на територію Османської імперії. Чому тепер в Туреччині говорять, що близько п’яти мільйонів кримських татар там проживає. В Криму стільки немає, а там – вихідці з Криму. Тому що були хвилі міграції на територію Османської імперії, і найперше – в Туреччину. Там є цілі міста, які, фактично, були заселені кримськими татарами. Наприклад, місто Іскішиїр. Ти ніби йдеш вуличками Бахчисарая, там ці всі дахи, як в Бахчисараї в Криму. У мене просто сльози були на очах, коли я це все бачила, бо я в Бахчисараї давно не була. І відповідно 1944-й рік – це депортація вже всіх кримських татар», – зауважила Ташева.

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