Україну чекають у Криму, хоча настрої у людей різні – Ташева

Україну чекають у Криму, хоча настрої у людей різні. На цьому наголосила постійна представниця Президента України в АРК Таміла Ташева в інтерв’ю Укрінформу, передає НСН.

Україну чекають у Криму, хоча настрої у людей різні

“Я особисто спілкуюся з кримчанами. Настрої у людей – різні, адже люди в Криму – також дуже різні”, – сказала вона.

Ташева пояснила, що на півострів у незаконний спосіб приїхали щонайменше 800 тисяч російських громадян і не варто очікувати, що вони підтримуватимуть Україну.

“Є українські громадяни, які мали нейтральну позицію, є проросійське населення. Але більшість із них розчарувалися в діях РФ. Росіяни не виконали того, що обіцяли зробити в Криму. Путін говорив, що будуть інвестиції, що Крим перетворять на дуже розвинутий регіон, та цього не сталося”, – сказала Ташева.

За її словами, після повномасштабного вторгнення мешканці Криму – як російські, так і українські громадяни – побачили, що Україна бореться за півострів, у тому числі воєнним шляхом. Чи не щодня різні військові об’єкти окупантів зазнають успішних ударів ЗСУ. “І у людей, які майже десять років чули російські наративи “Крым с Россией навсегда”, “В Крыму все спокойно”, “Мы Крым защитим”, картинка, яку їм малюють, почала не сходитися з реальністю”, – підкреслила постійна представниця Президента в Криму.

Вона зазначила, що “в Криму туризму взагалі немає з 2022-го року, незаконний “Керченський міст” обстрілюється, знищуються військові штаби РФ, ціни сильно зросли, є нестача харчів, ліків та паливно-мастильних матеріалів, місцевих мобілізують, повертають тіла загиблих. Люди бачать, що в Криму небезпечно та життя аж ніяк не покращується”.

“Ми всім пояснюємо, що процеси деокупації, а потім і реінтеграції, будуть непростими. Але ми до цього готуємось”, – підсумувала Ташева.

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