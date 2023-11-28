Дружину Буданова отруїли, вона у лікарні – ЗМІ

Дружину Буданова отруїли важкими металами, вона нині перебуває у лікарні.

Дружину керівника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Жінка перебуває у лікарні.

Як інформує НСН, про це пише «Бабель» з посиланням на неназвані джерела у розвідці.

За даними видання, після тривалого погіршення стану здоровʼя Маріанну госпіталізували.

«Зараз завершується курс лікування, далі — контроль лікарів», зазначив співрозмовник «Бабеля» у ГУР.

І додав, що жінці діагностували ураження важкими металами.

«Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті та військовій справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини», розповіло джерело.

Джерела підтвердили, що на Кирила Буданова також вчиняли замахи до та після повномасштабного вторгнення.

Нині ведеться розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини начальника ГУР МО України.

Що відомо про Маріанну Буданову

Маріанна Буданова у 2021 році була радницею столичного міського голови Віталія Кличка з питань запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтервʼю «Радіо Свобода» заявив, що його дружина Маріанна наразі проживає разом із ним у його робочому кабінеті, хоча і не працює в ГУР.

Кирило й Маріанна Буданови побралися в серпні 2013 року. У жовтні 2022 року Буданова дала інтервʼю українському журналу Elle, у якому розповіла про себе. Вона повідомила, що за освітою психолог, із 2015 до 2017 року займалася волонтерською діяльністю в Головному військовому госпіталі, що на вул. Госпітальній у Києві

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