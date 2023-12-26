У Дніпрі чоловік намагався підірвати гранату у будинку з дітьми (відео)

У ході поліцейської спецоперації у Дніпрі затримано чоловіка, який погрожував підірвати гранату у будинку, де перебували двоє дітей. Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає НСН.

У Дніпрі чоловік намагався підірвати гранату у будинку з дітьми

“Повідомлення про подію надійшло до поліції 25 грудня близько10-ї вечора. На місце одразу виїхали спецпризначенці КОРД. У будинку перебували маленькі діти підозрюваного двох та чотирьох років. В результаті злагоджених та професійних дій спецпризначенців чоловіка роззброїли та затримали”, – зазначили у поліції.

За інформацією правоохоронців, ніхто не постраждав – дітей через вікно передали працівникам поліції.

Затриманим виявився місцевий житель 27 років. У нього вилучили гранату Ф-1.

Під час подальшого обшуку у приміщенні поліцейські виявили ще чотири гранати та димові шашки. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання зброї та боєприпасів). Також вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 129 ККУ (погроза вбивством).

У Дніпрі чоловік намагався підірвати гранату у будинку з дітьми – подробиці

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