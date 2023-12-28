У Чернівцях чоловік вистрибнув з вікна ТЦК: чи вдалося йому вижити

У Чернівцях чоловік вистрибну з вікна ТЦК та СП. 43-річного постраждалого госпіталізували. Він перебуває у свідомості. Про інцидент, який стався у четвер, 28 грудня, розповіло місцеве медіа АСС, передає НСН.

У Чернівцях чоловік вистрибнув з вікна ТЦК

Наразі невідомо, чи проходив перед інцидентом чоловік процедуру призову у звʼязку з мобілізацією під час війни. Інформації щодо мотивів такого вчинку також немає. Директор центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв розповів журналістам, що чоловіка госпіталізували у лікарню швидкої у Чернівцях. У приймальному відділенні розповіли, що потерпілому 43 роки.

“Він у стані свідомості. Чоловік перебуває у відділенні нейрохірургії”, – йдеться у публікації.

Інцидент журналістам “Суспільного” підтвердила речниця Чернівецького обласного центру комплектування Тетяна Гайдащук. Вона розповіла, що чоловік вистрибнув з вікна другого поверху.

Раіше ми писали: Ведучий 24 Каналу не повернувся в Україну після саміту ЄС