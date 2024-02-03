Тимошенко назвала новий законопроєкт про мобілізацію репресивним – подробиці

Лідер партії “Батьківщина”, Юлія Тимошенко” висловила невдоволення щодо редакції законопроєкту про мобілізацію, оцінюючи його як ще більш репресивний та антиконституційний. На її думку, цей закон не сприятиме зміцненню, а, навпаки, послабить Україну.

Про це вона заявила у відеоповідомленні на своєму YouTube-каналі, передає НСН.

Тимошенко назвала новий законопроєкт про мобілізацію репресивним

“Новий законопроєкт про мобілізацію, як і попередній, не просто звичайний нормативний акт. Це не просто помилка і порушення Конституції. Це жорсткий і цинічний план поступової ліквідації української нації”, — заявила Тимошенко.

За її переконанням, положення цього законопроєкту не сприятимуть укомплектуванню українського війська на фронті. Зокрема, вона вважає, що кожен військовослужбовець, який пройшов службу тривалістю понад 18 місяців, має мати право на відпустку або демобілізацію, а його місце повинен зайняти підготовлений працівник силових структур, кількість яких у нас майже півмільйона.

“Цей закон лише внесе страх, хаос і агресію і в без того травмоване війною українське суспільство. Він також може внести трагічний розкол між владою та народом. Зруйнувати нашу єдність, спровокувати громадянське протистояння, що зараз абсолютно недопустимо”, — додала Тимошенко.

Також політик переконана: Україні потрібна добровільна та справедлива мобілізація. Натомість урядовий законопроєкт передбачає прямо протилежне.

Крім цього, на її думку, ми не можемо допустити мобілізацію людей з інвалідністю, батьків-одинаків, багатодітних батьків, тих, хто дбає про самотніх літніх людей або осіб з інвалідністю. Разом з тим, законопроєкт має містити гарантії пільг та виплат ветеранам, пораненим та сім’ям загиблих.

“Наша команда зробить усе можливе, щоб жодного елементу насилля над людьми в документі не залишилося. Я переконана, що українці здатні боронити свою землю добровільно та мотивовано”, — додала вона.

Тимошенко також додала, що проведе переговори з усіма лідерами фракцій в парламенті, щоб остаточно відхилити цей законопроєкт.

Тимошенко назвала новий законопроєкт про мобілізацію репресивним – подробиці

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