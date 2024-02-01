З якого моменту е-повістка буде вважатися врученою – новий закон про мобілізацію

Оновлена версія законопроєкту №10449 стосовно мобілізації пропонує доставляти повістки військовозобов’язаним особам через їхні електронні кабінети призовника. Передає НСН.

З якого моменту е-повістка буде вважатися врученою

Відповідно до ст. 22 проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, військовозобов’язані громадяни мають зареєструватися в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного чи резервіста. Це дозволить оперативно і навіть автоматично оновлювати персональні дані про військовозобов’язаного.

Такий електронний кабінет також дозволяє Територіальному Центру Комплектування та Спеціалізованому Підрозділу розсилати повістки в електронному форматі. Згідно з проєктом закону, якщо повістка була відправлена в електронний кабінет після 17:00, вона вважатиметься врученою наступного робочого дня.

Зокрема, повістка повинна включати особисті дані військовозобов’язаного, такі як прізвище, ім’я, по батькові та дата народження. Крім того, в ній повинні бути вказані назва Територіального Центру Комплектування та Спеціалізованого Підрозділу, які видали повістку, мета виклику, час та дата, коли військовозобов’язаному необхідно прибути до Територіального Центру Комплектування.

У випадку отримання електронної повістки, вона повинна містити цифровий підпис посадової особи, яка виписала повістку, а також відповідний реєстраційний номер.

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