Тарифи на світло зростуть через ворожі обстріли: на скільки здорожчає

Через російські удари по українській енергетичній інфраструктурі можуть зрости тарифи на світло.

Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Новини.LIVE, передає НСН.

“На початку війни вони (росіяни, — ред.) хотіли повністю занурити Україну в блекаут, то сьогодні вони трохи поміняли стратегію, але хочуть занурити в блекаут наші всі прикордонні області. Не лише в блекаут електричний, а й у блекаут тепловий”, — сказав він.

За його словами, окупанти домагаються того, щоб усі прифронтові міста залишилися без води, тепла, електрики та інших систем життєзабезпечення. Попенко каже, що саме це і відбувається у Херсоні, Харкові, Сумах, Запоріжжі та інших містах.

Експерт додав, що все це вплине на тарифи на комунальні послуги в Україні та зазначив, що директор Укргідроенерго Ігор Сирота вже говорив про те, що такий крок є необхідним для отримання коштів на ремонт енергооб’єктів.

“У середньому вони планують підняти до 3,5 гривні”, — підсумував він.

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