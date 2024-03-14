Чи зростуть тарифи на газ для населення – відповідь «Нафтогазу»

Чи зростатуть тарифи на газ для населення – відповідь на це питання надав «Нафтогаз», передає НСН.

Ціна на газ для побутових споживачів, які користуються послугами Нафтогазу, у найближчий час зростати не буде. Про це у відповідь на запит видання Комерсант українського повідомили у Нафтогазі. Однак чи потрібно готуватися до збільшення “платіжки” за газ промисловим споживачам, у “Нафтогазі” не повідомили.

Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальниками та відповідними споживачами станом на 24 лютого 2022 року – відповіли у Нафтогазі.

Чому тарифи на газ для населення поки що не зростатимуть

Влітку 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон про регулювання цін на блакитне паливо під час воєнного стану.

Згідно з ним, тарифи на розподіл природного газу, теплову енергію і послуги на її постачання та постачання гарячої води забороняється підвищувати. Про що, відповідно, і повідомив Нафтогаз у відповіді на журналістський запит.

Однак в цьому ж законі йшла мова про те, що постачальники газу не мають права стягувати борги щодо несплати за блакитне паливо.

У тому числі включати заборгованість у рахунок на оплату, подавати судові позови, проводити стягнення заборгованості у примусовому порядку, вчиняти заходи з припинення газопостачання у зв’язку з наявністю заборгованості тощо, – йдеться в документі

До того ж майже одразу після російського вторгнення запровадили мораторій на штрафи та пеню за несвоєчасну оплату, а також на відключення від послуг ЖКГ. Однак наприкінці минулого року його фактично скасували.

Тому попри заяви «Нафтогазу», впевненості у тому, що тарифи дійсно не зростатимуть, немає.

Водночас деякі експерти припускають що ціна на газ для всього населення буде зростати. Нібито це питання розглядалося ще минулого року. За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, ціна може збільшитися на одну-півтори гривні. Якщо ж зросте ціна на газ, то збільшаться ціни на тепло та гарячу воду. А все тому, що Україна має наближатися до стандартів Євросоюзу, у тому числі і в питаннях “платіжок за ЖКХ”.

“По суті, європейська ціна газу – приблизно 300 доларів… Не можна сказати, що це вимога, але якщо ми будемо об’єднуватися повністю з Євросоюзом, то це неминуче – зрівняння цін на електроенергію, на газ. Це буде неминуче, ми не зможемо інакше”, – стверджує експерт.

Які зараз тарифи на газ

Зараз ціна за блакитне паливо для побутових споживачів складає 7 гривень 96 копійок за кубометр. Промисловим споживачам доводиться сплачувати більше: їхній тариф – 14 гривень 58 копійок за кубометр.

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