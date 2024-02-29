Тарифи на газ з 1 березня: скільки доведеться платити

Під час введення воєнного стану в Україні встановлення мораторій на підвищення комунальних тарифів. Проте ця заборона не розповсюджується на тарифи на газ.

Про те, що буде з цінами на газ у березні, повідомляє видання ГазПравда, передає НСН.

Тарифи на газ з 1 березня

Ціни на природний газ не збільшаться з настанням весни. Вартість кубометра газу у березні буде варіюватися від 7,70 до 9,99 грн, залежно від газопостачальної компанії.

Зараз ціни на газ вже опублікували 12 постачальників. У семи з них ціна за кубометр нижча за 8 грн, а у п’яти — вища.

“Чинні річні тарифні пропозиції діють до 1 травня 2024 року включно. Тобто до кінця опалювального сезону газ точно не подорожчає”, — йдеться в повідомленні.

Ціни на природний газ на березень українські постачальники розподілили так:

ЕРУ Людям — 7,70 грн за кубометр.

Енерджі Трейд Груп — 7,799 грн за кубометр.

ГК “Нафтогаз України” — 7,96 грн за кубометр.

Тернопільоблгаз збут — 7,96 грн за кубометр.

Прикарпатенерготрейд — 7,98 грн за кубометр.

Полтавагаз збут — 7,99 грн за кубометр.

Галнафтогаз ПП “ОККО Контракт” — 7,99 грн за кубометр.

Львівенергозбут — 8,20 грн за кубометр.

Київські енергетичні послуги (YASNO) — 8,46 грн за кубометр.

Дніпровські енергетичні послуги (YASNO) — 8,46 грн за кубометр.

Асканія енерджі — 9,95 грн за кубометр.

Ритейл сервіс ТМ “СвітлоГаз” — 9,99 грн за кубометр.

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