Тарифи на газ з 1 березня: скільки доведеться платити

Під час введення воєнного стану в Україні встановлення мораторій на підвищення комунальних тарифів. Проте ця заборона не розповсюджується на тарифи на газ.
Про те, що буде з цінами на газ у березні, повідомляє видання ГазПравда, передає НСН.
Тарифи на газ з 1 березня
Ціни на природний газ не збільшаться з настанням весни. Вартість кубометра газу у березні буде варіюватися від 7,70 до 9,99 грн, залежно від газопостачальної компанії.
Зараз ціни на газ вже опублікували 12 постачальників. У семи з них ціна за кубометр нижча за 8 грн, а у п’яти — вища.
“Чинні річні тарифні пропозиції діють до 1 травня 2024 року включно. Тобто до кінця опалювального сезону газ точно не подорожчає”, — йдеться в повідомленні.
Ціни на природний газ на березень українські постачальники розподілили так:
- ЕРУ Людям — 7,70 грн за кубометр.
- Енерджі Трейд Груп — 7,799 грн за кубометр.
- ГК “Нафтогаз України” — 7,96 грн за кубометр.
- Тернопільоблгаз збут — 7,96 грн за кубометр.
- Прикарпатенерготрейд — 7,98 грн за кубометр.
- Полтавагаз збут — 7,99 грн за кубометр.
- Галнафтогаз ПП “ОККО Контракт” — 7,99 грн за кубометр.
- Львівенергозбут — 8,20 грн за кубометр.
- Київські енергетичні послуги (YASNO) — 8,46 грн за кубометр.
- Дніпровські енергетичні послуги (YASNO) — 8,46 грн за кубометр.
- Асканія енерджі — 9,95 грн за кубометр.
- Ритейл сервіс ТМ “СвітлоГаз” — 9,99 грн за кубометр.
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