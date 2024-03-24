Ситуація на кордоні з Польщею: поляки не пропускають фури на двох пунктах

Поляки не пропускають фури на двох пунктах пропуску на кордоні із Україною. Йдеться про “Яготин” та “Раву-Руську”.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко ж в етері телемарафону. Передає НСН.

Він зауважив, що “нині польські протестувальники взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі по напрямку пунктів пропуску “Ягодин” та “Рава-Руська”.

За останній період там фіксуються нульові показники перетину кордону на виїзд з України. На цих напрямках сукупно перебувають в черзі близько 500 вантажівок.

За інформацією речника ДПСУ, схожа, але краща ситуація є на інших пунктах пропуску. Зокрема у пункті пропуску “Ужгород” – кордон зі Словаччиною – є черга 300 авто. у пункті пропуску “Тиса”, що біля Угорщини – 800 авто.

На напрямку пункту пропуску “Порубне” – Румунія – очікують пропуску приблизно 400 вантажний авто на шляху з Румунії в Україну.

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