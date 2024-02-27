Кабінет Міністрів України вирішив масштабувати електронну чергу, який наразі діє для вантажних автомобілів і автобусів, на легкові автомобілі. Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук, передає НСН.

єЧерга: Кабмін запровадив електронну чергу на кордоні через «Дію»

Згідно з рішенням, водії легкових автомобілів зможуть використовувати електрону чергу за допомогою системи “Електронна черга перетину кордону” чи з використанням засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема, з використанням мобільного додатку “Дія”.

Що таке єЧерга

Електронна черга перетину кордону (єЧерга) – це система онлайн-бронювання місця в черзі для перетину кордону. Станом на 27 лютого 2024 року єЧерга доступна для вантажних автомобілів та автобусів.

Як працює єЧерга:

Перевізник реєструється в системі єЧерга та обирає пункт пропуску та дату перетину. Система бронює місце в черзі на певний час. Перевізник прибуває до пункту пропуску у заброньований час та проходить контроль без черги.

Пункти пропуску, де доступна єЧерга:

Краківець – Корчова

Рава-Руська -Гребенне

Устилуг – Зосин (для порожніх вантажівок)

Шегині – Медика

Ягодин – Дорогуськ (для порожніх вантажівок)

Ягодин – Дорогуськ

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