єЧерга: Кабмін запровадив електронну чергу на кордоні через «Дію»

Кабінет Міністрів України вирішив масштабувати електронну чергу, який наразі діє для вантажних автомобілів і автобусів, на легкові автомобілі. Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук, передає НСН.
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Згідно з рішенням, водії легкових автомобілів зможуть використовувати електрону чергу за допомогою системи “Електронна черга перетину кордону” чи з використанням засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема, з використанням мобільного додатку “Дія”.
Що таке єЧерга
Електронна черга перетину кордону (єЧерга) – це система онлайн-бронювання місця в черзі для перетину кордону. Станом на 27 лютого 2024 року єЧерга доступна для вантажних автомобілів та автобусів.
Як працює єЧерга:
- Перевізник реєструється в системі єЧерга та обирає пункт пропуску та дату перетину.
- Система бронює місце в черзі на певний час.
- Перевізник прибуває до пункту пропуску у заброньований час та проходить контроль без черги.
Пункти пропуску, де доступна єЧерга:
- Краківець – Корчова
- Рава-Руська -Гребенне
- Устилуг – Зосин (для порожніх вантажівок)
- Шегині – Медика
- Ягодин – Дорогуськ (для порожніх вантажівок)
- Ягодин – Дорогуськ
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