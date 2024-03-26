Синоптик попередила про небезпеку: погода в Україні 27 березня

27 березня, у середу, погода в Україні стане теплішою, проте у низці областей здійметься штормовий вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає НСН.

“Тепліша погода починає нарешті заходити в Україну! Вже завтра очікується вдень +10…+15 градусів”, – повідомила вона.

За даними синоптика, завтра в Україні переважатиме антициклональний характер погоди. Й хоча України звідусіль буде оточена дощовими циклонами та фронтами, антициклон Niklas не пропустить опади – в усіх областях переважатиме суха, навіть сонячна погода.

“Із важливих метеонюансів! Завтра в західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині пориви південно-східного та південного вітру досягатимуть штормових 15-22 метрів за секунду. Обережно!”, – попередила Наталка Діденко.

У Києві 26 березня передбачається суха й малохмарна погода. Найближчої ночі буде холодно, +1…+3 градуси, а завтра вдень потеплішає до +10…+12 градусів.

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